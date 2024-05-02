黃崇仁：2025年台灣半導體產業將非常好

力積電董事長黃崇仁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月2日電（記者 盧誠輝）力晶積成電子製造股份有限公司（力積電）投資總額超過新台幣3千億元的12吋晶圓廠今日在苗栗銅鑼舉辦落成啟用典禮。已前進印度的力積電董事長黃崇仁受訪表示，現在全世界各國都來找力積電去蓋廠，第四季很多AI應用產品也將推出，他預期2025年將會是台灣半導體產業非常好的一年。



儘管今年業績、股價都不理想，黃崇仁稱，力積電現在已蓋了8個廠，未來還要再蓋4到6個廠，全新銅鑼廠初期月產能可達9000片。



力積電今日在苗栗銅鑼科學園區舉辦12吋晶圓廠剪綵啟用儀式，包含蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅、“國科會主委”吳政忠、“國發會主委”龔明鑫、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、民進黨“立院”黨團總召柯建銘、新竹科學園區管理局局長王永壯，和印度、日本、法國等駐台代表，還有日本宮城縣知事以及半導體上下游廠商高階主管皆到場觀禮，逾700名。



黃崇仁指出，力積電未來還會蓋4座廠，印度將採“Fab IP”技術授權模式，日本則採合資，會將技術授權費用再投資進去，現在全世界各國都來找力積電蓋廠，包括沙特阿拉伯和越南都有意投資建廠，但力積電要跟哪一個國家合作？則還要再評估看看。



黃崇仁強調，力積電是擁有記憶體與邏輯技術的廠商，隨著半導體技術的發展，將走向記憶體與邏輯堆疊整合，非常有利力積電的未來發展。



媒體詢問，外傳台積電董事長魏哲家曾打電話給他想要苗栗銅鑼廠隔壁的土地？黃崇仁說，那塊土地現在還不需要用到，如果台積電有需要，可以給它，但目前台積電還沒有決定要怎麼用這塊土地，雖然力積電沒有像台積電那麼大，但也一直在積極努力擴充產能。