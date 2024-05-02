吳釗燮、陳耀祥嗆藍白委　趙少康轟囂張跋扈

趙少康砲轟蔡政府官員，卸任前夕展露本性，面對代表民意監督的“立委”，態度囂張跋扈，完全沒有政務官的樣子。（趙少康臉書） 中評社台北5月2日電／中國國民黨“立委”徐巧芯2日在“立法院”質詢時，引述網路民調指“外交部長”吳釗燮是新“國安”團隊中，網路負面聲量最高者。吳回酸，最擔心的是當大陸在欺負台灣時，“‘立委′補進來踢一腳”，卻不肯說出誰會踢一腳。吳還連續8度說，徐可以告他藐視“國會”。對此，前中廣董事長趙少康砲轟，蔡政府卸任前夕，“內閣”官員一個一個展露本性，面對代表民意監督的“立法委員”，態度囂張跋扈，完全沒有政務官的樣子。



趙少康2日在臉書以“可惡囂張的內閣官員”為題指出，吳釗燮在“外交部長”任內，台灣丟了8個“邦交國”，這人依舊好官我自為之，眼看著就要做滿任期卸任，又撈到一個“國安會秘書長”職務，不知道的人，可能會以為這人真是“國之重臣”，“中華民國”少不了他。



趙少康痛批，蔡政府卸任前夕，“內閣”官員一個一個展露本性，面對代表民意監督的“立法委員”，態度囂張跋扈，完全沒有政務官的樣子。在台灣議題研究中心的調查中，吳釗燮被選為網路負面聲量最高的新“國防”團隊成員，面對藍委徐巧芯的質詢，他又搬出“抗中保台”那套，指控有“立委”在對岸欺負台灣時“進來踢一腳”。面對徐巧芯的追問，不肯公布到底是哪位“立委”踢台灣一腳，說出的話一點都不負責任。更離譜的是，面對質詢，吳釗燮連續8次要徐巧芯趕快告他藐視“國會”，態度囂張、極盡挑釁，簡直跟街頭混混沒兩樣。



趙少康更說，不只吳釗燮，昨天在司法委員會，通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥更是氣焰囂張，跟中天之間的訴訟連16敗，讓NCC的威信蕩然無存。不只絲毫沒有檢討反省，還好意思跟台灣民眾黨黃國昌委員互嗆，完全不尊重代表民意的“立法委員”。



趙少康直嘆，民進黨政府用的官員，素質之差，真是罄竹難書。奉勸這些食爾俸祿的官員，就算快下台了，也要做一天和尚撞一天鐘，至少守住政務官該的風度，別再敗壞“國家官箴”。