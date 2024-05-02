高嘉瑜：財團拿刀叉吃人肉　柯市府幫忙端盤

柯文哲遭民眾告發貪污，北檢列他字案偵辦，前綠委高嘉瑜在臉書發文表示看法。（照:高嘉瑜臉書） 中評社台北5月2日電／台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，任內將京華城土地容積率從392%提高為840%，被質疑圖利威京集團，遭民眾告發涉貪，台北地檢署列他字案偵辦。民進黨前“立委”高嘉瑜今日在臉書爆料京華城容積率爆增的兩個關鍵時間點，一是當時“監委”劉德勳讓容積從392%到560%，後續還去京華城大老闆沈慶京創立的沈春池基金會任董事。另一個關鍵點是柯文哲任內核定京華城原址細部計劃修訂案，核給20%容積獎勵，讓京華城容積率一口氣衝到史無前例的840%。



“立委”落選後，最近又開始活躍發聲的高嘉瑜痛批財團拿刀叉吃人肉，柯文哲市府還幫忙端盤子，她還點名柯市府時代的副市長彭振聲。



高嘉瑜今天在臉書發文表示，他在7年前就曾關注此案，“可以說是第一個察覺京華城案貓膩的議員”，甚至還因此被京華城提告後獲不起訴處分。



高嘉瑜指出，京華城容積率解套有兩大關鍵時間點，一是從392%到560%，靠當時“監委”劉德勳的糾正文，但原“監委”已調查完成不同意560%容積率，被劉德勳接手翻盤逆轉成560%，劉後續擔任京華城所屬的威京集團主席沈慶京創立的沈春池基金會董事。



高嘉瑜說，京華城2011年1月以經營不善為由，要求560%容積率，被郝市府打槍，直到2015年4月，京華城23位股東聯合向“監院”陳情，指容積率僅392%有損他們權益，想不到在2015年12月劉德勳竟真的依京華城意見，糾正北市府應給京華城560%容積率。



高嘉瑜指出，劉德勳糾正市府文中竟完全採信前市長黃大洲、前副市長林欽榮、“行政院政務委員”張景森說詞，無視所有曾參與此案的公務員包括前都發局長邊泰明、副局長許阿雪及資深市府專業官員認定的392%，更何況張景森、林欽榮在當年是都發局長，一個是科長，就連黃大洲也與京華城的關係密切，但劉竟都沒命三人進行利益迴避，最後要求市府給京華城560%容積率。



高嘉瑜表示，有其他“監委”爆料，劉德勳原來是承接上屆“監委”已完成調查報告但尚未結案的京華城案續查，但前屆“監委”完成的調查報告結論，支持北市府“不同意560%容積率”，劉德勳未經《監察法》相關規定程序就逕自重新調查並提出糾正案，將調查結果大逆轉。



針對京華城容積率從560%再三級跳到不可思議的840%，高嘉瑜直指關鍵人物就是時任市長柯文哲及時任副市長彭振聲，她指柯任內核定京華城原址細部計劃修訂案，核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，柯市府為給京華城容積獎竟還巧立名目，增訂三項容積獎勵，讓京華城容積率一口氣衝到史無前例的840%。



高嘉瑜呼籲，如今京華城案再次引起社會的關注，盼司法單位一定要勿枉勿縱，讓操弄“監委”、官員的貪婪財團現形、讓醜陋的官商勾結、一起拿刀叉吃人肉、強占市民利益的人一一現形。