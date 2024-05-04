民進黨內對兩岸不同調 林中斌猜測二種可能

前陸委會副主委林中斌。（中評社 資料照） 中評社台中5月4日電（記者 方敬為）藍委組團赴陸訪問後，大陸在兩岸旅遊及農業採購方面釋出善意，但民進黨人士態度不一，蔡政府反應依然強勢，民進黨中央系統沒有太多發言，部分地方首長、民代則相對軟化，前陸委會副主委林中斌接受中評社訪問表示，以上現象有二可能，一是未料到大陸態度積極，還在研擬回應方式；二則是蔡政府不搶功，把功勞、決策權留給將接任的賴清德政府。



林中斌，華盛頓喬治城大學政治系博士，曾在李登輝及陳水扁執政時期擔任公職，1996至2002年間曾任陸委會副主委，2003至2004年民進黨執政期間任“國防部”副部長等職，為兩岸、國際關係及軍事專家。



國民黨“立法院”黨團由總召傅崐萁組團，共17名藍委赴大陸訪問後，大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，未來待平潭與台灣海上客運直航恢復後，將進一步開放福建民眾來台團體旅遊，同時也宣布將開放台灣文旦柚輸陸。



但民進黨政府對於陸方善意沒有政策回應，陸委會並發出警告，稱大陸修正“保守國家秘密法”，台人赴陸觸法風險恐大幅增加，呼籲民眾慎思前往中國大陸的必要性。隨團赴陸的藍委黃仁也被民進黨質疑，曾參與安全機密會議，有洩密疑慮。而民進黨台南市長黃偉哲則公開表態“樂見兩岸融冰，希望台南優質農特產品如鳳梨、芒果等，後續都有機會讓中國廣大消費者品嘗到。”綠營人士內對兩岸融冰態度不一。

