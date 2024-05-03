林中斌：賴兩岸立場可塑性　上台或轉趨務實

前陸委會副主委林中斌。（中評社 資料照） 中評社台中5月2日電（記者 方敬為）賴清德520將就任，針對未來“賴政府”的兩岸政策路線走向，前陸委會副主委林中斌接受中評社訪問表示，從賴清德過去在兩岸立場的說法可以發現，具有高度“可塑性”，從“親中愛台”到“和平保台”，顯然賴的兩岸立場會隨著某些外部形勢等因素而變化，面對當前兩岸氛圍緊張，加上美中有管理風險的共識，賴清德上任應不至於冒進，而會相對務實。



林中斌，華盛頓喬治城大學政治系博士，曾在李登輝及陳水扁執政時期擔任公職，1996至2002年間曾任陸委會副主委，2003至2004年民進黨執政期間任“國防部副部長”等職，為兩岸、國際關係及軍事專家。



針對賴清德未來就任後的兩岸政策路線，林中斌認為，儘管賴的“台獨”立場鮮明，也許在政治上會有一些“台獨”的操作，但應不至於真正跨過兩岸關係的紅線，從賴清德過去的言行變化多端，可以間接研判，賴的執政後會相對務實。



林中斌指出，賴清德兩岸立場最大的特點就是具有高度“可塑性”，2017年台南市長任內，賴公開說自己是“親中愛台”，並稱，“一味的反對中國並不理性、保持台灣主體性亦不代表要反目成仇”。之後賴清德從台南市長轉任“行政院長”後，又改變了論述，公開自詡為“務實的‘台獨’工作者”，並呼應“抗中保台”。



林中斌進一步指出，但是在去年競選大選期間，賴清德的論述又變了，不再講“抗中保台”，而是改為“和平保台”，等於又一個轉彎，值得注意的是，去年1月16日《金融時報》（Financial Times）大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，“美國擔憂賴清德可能令兩岸緊張升高”，賴很快重申和平保台的立場，顯然，賴清德對於現實狀況的應變相當靈活。



林中斌說，從相關脈絡可以觀察出，賴清德的兩岸立場及相關論述並非鐵板一塊，會隨著某些外部形勢等因素而變化，面對當前兩岸氛圍緊張，賴清德先前已經宣示延續“蔡英文路線”，加上美中有管理風險的共識，因此“賴政府”的兩岸政策路線應不至於冒進。

