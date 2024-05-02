花蓮重建經費285億　鄭文燦周六赴縣府溝通

花蓮全力投入重建，官方與民間合力。（徐榛蔚臉書） 中評社台北5月2日電／“行政院”今天通過“0403震災復原重建方案”，“行政院副院長”鄭文燦將於本周六率同各部會次長級以上官員前往花蓮，與花蓮縣政府進行面對面溝通。鄭文燦說，他將於當日10點到花蓮縣府召開聯席會議，讓方案對接、落實。



鄭文燦說，“0403震災復原重建方案”總經費新台幣285億5000萬元，大致上可以分為四部分，第一部分關於公共設施的復原，逐階段把水電、瓦斯、通訊全部復原，也包含公路、鐵路跟其餘公共設施完成，也包括學校復建，像是東華大學、花蓮女中等。



第二部分是災民安置和重建，安置策略有租金補貼、媒合旅館和民宿的方案，能夠讓居民有安心生活的家，在黃單部分集合住宅有最高1500萬修繕補貼、紅單強制拆除費用由政府支應，將來在重建方案會充分考慮受災戶權益，希望有部分補貼方式，讓重建在3年至5年完成。



第三部分是產業紓困振興和觀光振興，由花東基金提列20億元做中小企業信保，放大為200億元，目前正進行受災企業座談，瞭解需求，包括觀光旅遊業，提列1.2億基金，可以融資到20億元，希望觀光旅遊業度過困難，旅遊振興也提列15億元，包括團客、自由行、台鐵優惠方案，希望結合花東、部落和農村旅遊，讓疫情後邁向旅遊復甦。



第四部分是重建機制，希望從優、從寬、從速方式，鄭文燦表示，“行政院”有重建專案會報，花蓮有重建辦公室，盼指派專責人力進入花蓮，跟花蓮縣府一起把各項工作落實，他將在周六10點到花蓮縣府召開聯席會議，讓方案對接、落實。