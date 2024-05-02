雲林縣長張麗善訪問德國巴歆縣梅佛邦議會

雲林縣長張麗善率德國參訪團，與德國北部梅佛邦巴歆縣展開農業、文化、科技、環保等產業交流。（雲林縣政府提供） 中評社雲林5月2日電／中國國民黨雲林縣長張麗善4月27日率團前往德國，就環保、文化、農業等各項產業進行交流。5月1日拜會德國姊妹市巴歆縣政府，巴歆縣議會議長Olaf Steinberg(史坦貝格)陪同，參訪巴歆縣梅佛邦議會。



梅佛邦議會位於“施威林湖區”(Schwerin Innensee) 中的一座小島，由兩座橋梁與陸地相連，議會所在地亦為著名古蹟建築，歷經一千多年的改建才有了的容貌。期間曾遭逢祝融之災，之後修復為符合現代需求的議會建築，列為世界知名文化遺產。



今年6月9日歐洲議會將辦理選舉，梅佛邦各地方議會同時也進行改選。張麗善縣長與德國議員分享彼此選舉文化及制度。



張麗善也會晤梅佛邦政府內政廳長Christian Pegel、巴歆縣長Stefan Sternberg及台灣駐德國漢堡辦事處陳槱順處長，就雲林縣政府、梅佛邦政府及巴歆縣政府在發展農工商業、九大產業園區規劃與人材訓練等領域進行交流。德國友人對雲林縣近六年內，家戶收入提高達十八%，成功轉型為農工商科技城的成果，印象深刻。雙方也期待透過彼此密切互動，兩縣間的友誼能更加堅定長久，並歡迎對方到雲林訪問。