夏學理：兩岸同屬中華民族 去中化做不到

台灣師範大學表演藝術研究所前所長夏學理接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）習馬二會強調兩岸同屬中華民族，台灣師範大學表演藝術研究所前所長夏學理就此接受中評社專訪表示，部分民進黨人士或“台獨”分子想搞“台獨”、“去中化”，是不可能的，兩岸人民皆淌中華民族血液，更有相同的飲食、習俗、語言等文化，若要洗腦下一代，得先從所有老師開始，談何容易？



夏學理，出生於台北市，美國加州拉汶大學公共行政學、文化行政學博士，現任台師大文化創意產業學分學程教授，曾任台師大表演藝術所長、台師大公關室主任。



夏學理表示，他只從大面向來看談事實，不談想像的意識形態，事實上台灣人就是生活中華文化內，到底哪一項是可去掉？我們用的中文字、姓氏、宗教、生活用品、筷子、鍋碗瓢盆等，要怎麼去掉？“去中化”只是部分民進黨或獨派人士的政治主張，但也無法成功。



夏學理指出，比如陳水扁2000年當上“總統”，說要搞“台灣正名運動”、重返聯合國，要將中國石油、中華航空、中華郵政等全改為台灣，但迄今有成功嗎？蔡英文完全執政8年有成嗎？要“台獨”，那美國支持嗎？因此這只是為了選舉的口號宣傳，“台獨”人士其實心裡相當痛苦，代代在凋零，扁、蔡都無法做到，4成民意當選的賴清德又怎能做到？



夏學理說，習馬二會說到兩岸同屬中華民族，歡迎台灣人民來大陸旅遊，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧更說沒人想打仗，現在問問台灣每個角落的人民，都沒人想打仗，連地震都怕了，何況炸彈？大家都希望平安過日子，沒人想找麻煩，連美國高層都頻繁訪中，沒撕破臉，在美國不同意“台獨”的情況下，民進黨要如何“台獨”？

