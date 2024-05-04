6月起禁陸團　高雄旅行公會蔡宗佑直呼好扯

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月4日電（記者 蔣繼平）針對大陸開放福建居民到馬祖旅遊等措施，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，聽到這個訊息大家都很期待與開心，因為民進黨執政後兩岸關係緊張、都沒有對話，起碼大陸已釋出善意，期盼從小小突破開始，未來慢慢全面開放。況且一直不交流，兩岸的敵意螺旋只會越來越升高，站在旅遊業的立場，就是希望政府解開禁團令，讓業者可以合法招攬台灣民眾到大陸旅遊。



業者也有生存權利，稅沒有少繳阿！蔡宗佑表情滿是無奈，甚至忍不住地數次斥責“真的太扯！”



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



蔡政府去年原本宣布，今年3月1日起解除“禁團令”，不料卻突然轉彎，變成只能出團到5月底，6月起恢復禁團令，一時讓旅行業者措手不及。蔡宗佑指出，“交通部長”王國材信誓旦旦說可以放心找人，業者開始招攬團員，該請的員工也請了，資源也找好了，結果變成衹有開放3個月，這樣子根本無法好好做事。



他說，海外旅客來台旅遊都歡迎，台灣民眾也希望到世界各地旅遊，怎麼變成政府去禁團限制赴陸旅遊，更何況大陸是很大的市場，全台4千家旅行社，有4成就是在做大陸市場。如果整個大陸市場都不能做，等於旅行社永遠只剩跑東南亞、東北亞的份，因為歐美團費高，團本來就比較少，蔡宗佑強調，如此一來等於限制住旅遊業疫後解封的發展。

