蔡宗佑語中評：台海情勢緊張怎賺觀光財？

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月3日電（記者 蔣繼平）針對台灣旅遊業近況，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，一是疫後解封都面臨缺工問題；二是沒有開放赴陸旅遊，產業只剩半條血，業者難以損益平衡；三是招攬入境也有隱憂，有做東南亞的業者發現海外團客趨向保守組團赴台，原因竟是認為情勢緊張可能有戰爭。只能說今年仍面臨許多挑戰，一切只能慢慢恢復，盼明年能回復疫前水準。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



疫情解封後，蔡宗佑表示，整個觀光產業不只旅行社，連航空公司、飯店都很缺工，因為疫情拖了三年多，以前的員工都轉業跑去做其他工作，疫情過後要把員工叫回來，才發現根本叫不回來，還是得重新招募，但年輕人真的很難招，新員工還要訓練，光是搞定人事對產業來說就備受挑戰。



他評估，旅行業目前回復7成至8成，以招攬出境旅遊來看，大陸市場若沒有開放，還是只能做5成的生意，因為大陸市場最大，而且又是鄰居，坦白說，大陸太大了，玩一輩子也玩不完，路線太多了，語言文化也相通。目前兩岸航次遠不及2019年，一切都只能慢慢恢復，再看看能否明年有機會恢復2019年時期的水準。



最新統計，2024年3月台灣地區各機場國際及兩岸定期航線班機合計共2648飛行架次，若對比2019年同期3月合計共5313飛行架次，目前每月架次僅達疫情前的一半。

