陳淞山語中評：賴的機遇在中華民族通關密碼

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月3日電（記者 黃筱筠）對於賴清德兩岸路線，台灣政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，觀察賴從今年1月13日當選感言到最近中常會談話，賴是希望兩岸恢復交流。但這要看520就職講話，是否能回應大陸的通關密碼“中華民族”？若賴都迴避，兩岸將繼續僵化。520是賴清德對兩岸交流釋出善意的最後機會。賴如果不要橄欖枝，還認為橄欖枝有刺，那兩岸就繼續喊打、喊殺。“中華民族”通關密語是給賴清德的最後機會。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



陳淞山說，目前看起來兩岸領導人都在釋放善意，都在做善意相向而行的解套。“中華民族”的通關密語已經是放寬，只要賴清德在520談話，能夠提及中華民族、中華文化，可以用比較有感情的談話，就有機會恢復兩岸交流。



他認為，賴清德想要解套，但要從下而上，先恢復觀光交流，繼續堆疊善意才能往上層碰觸政治性議題。“賴清德是有仇報仇，有恩報恩的人”，現在是兩邊都有需要希望恢復交流，“大陸就是告訴賴清德球已經給你，你要怎麼回你自己想”，520是賴清德最後機會。

