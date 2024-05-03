中評關注：綠發動組合拳開始拚地方選舉了

民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北5月3日電（記者 鄭羿菲）民進黨啟動地方黨部主委改選，被視為2026地方選舉前哨戰，“行政院”2日拍板“加發村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元”，更是力拚勝選的組合拳，藍白若未趕快動起來，屆時恐怕輸在起跑點。



台灣二年一次大型選舉，地方選舉通常是大選前哨戰。2022地方選舉，民進黨只保住5席縣市長，台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、嘉義縣，丟失了執政的桃園市、新竹市、基隆市，可以說是自1986年創黨以來，在地方選舉中遭遇最大的挫敗，對民進黨2024大選埋下龐大陰影。



反觀，中國國民黨在2022地方選舉大勝，囊括14席次，若加上脫黨參選的苗栗縣長鍾東錦，等於國民黨獲得了15個席次，台灣民眾黨則拿下新竹市、澎湖縣2個席次。2022地方選舉被視為對民進黨與蔡英文的“不信任投票”，民進黨慘敗的結果，讓在野黨一路氣勢長虹，可惜最終藍白無法促成合作，2024大選民進黨賴清德仍以40.05%未過半勝選。



民進黨自蔡英文2016年執政以來，已經歷2018年、2022年2場地方選舉的“慘敗”，都對後續的大選氣勢造成影響，如今在民進黨賴清德即將連續執政下，執政包袱只會一年重過一年，勢必得及早佈局2026地方選舉。“行政院”2日拍板“加發村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元”就成為民進黨的第一波戰略，考驗藍白怎麼應對。

