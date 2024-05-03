國民黨內部意見待統一　修反滲透法暫擱

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北5月3日電（記者 張嘉文）有關備受爭議的《反滲透法》是否該修改的問題，近來受到熱烈討論。外傳中國國民黨主席朱立倫和剛結束訪問大陸的馬英九會面後，雙方都對廢除反滲透法有共識，但此事遭朱否認，馬英九基金會執行長蕭旭岑則強調，馬、朱是希望將《反滲透法》修改為更嚴謹的法律，因此朱否認的重點在於廢除兩字，但對於修法兩人確實有共識。



總體來說，目前藍營對於是否該在“立法院”本會期提出關於《反滲透法》的修法，內部意見仍尚未統一。且據瞭解，朱立倫並未下達指令給國民黨“立法院”黨團，希望盡快進行《反滲透法》修法，因此國民黨團正按照原本節奏，全力衝刺“國會”改革五法，包括邀請“總統”前來“立法院”進行“國情報告”，以及藐視“國會”罪等等，為主要目標。



也因為“國會”改革五法目前遭到民進黨強力反對，彼此的議事攻防一波接一波，眾藍委皆強調手上都無餘力再另闢戰場，所以針對《反滲透法》的修法，最快預計可能在下會期，才會進行討論後由個別藍委提出修法。



甚至有藍委私下認為，過往《反滲透法》都是民進黨在選舉前才會拿出來使用，而明年底才有九合一選舉，所以大可以在明年初再來展開修法，屆時民眾可能會更有感。



目前國民黨“立委”中，僅有金門“立委”陳玉珍2日受訪時提到，很多民眾告訴她，現在到中國大陸交流很容易遭人入罪，形成寒蟬效應，因此她會提出修改《反滲透法》，但陳並未提到確切時間。



“立法院”是在2019年5至7月，陸續修訂了一整套“國安”相關條文，合稱“國安五法”，並在同年底通過全文共12條的“反滲透法”，當時由於民進黨在“立法院”席次單獨過半，即便國民黨全力反對，代表國民黨參選2020的韓國瑜還形容此法是“在台灣人脖子上綁一顆炸彈，隨時犯法。” 可最終仍順利通過。



今年1月的大選前，台灣許多里長赴大陸參訪，在參加活動或與餐敘時，聽了大陸官員的講話，回台後就被執法機關認定是受到“指示”，以違反《反滲透法》被約談，甚至有人因此遭收押禁見，都引來社會嘩然。