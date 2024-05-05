陳淞山析賴清德面對黨內挑戰 自己有一套

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）對於賴清德“內閣”成員多出自“小圈圈”與自己信任的人，政治評論員陳淞山接受中評社訪問時表示，賴清德至少走出新潮流派系框架，自己有自己的一套，有別於原來新潮流的框架。至於賴用自己人馬是否會引派系不滿？陳淞山也說，目前還沒有到扯後腿階段，要跟賴對抗或是黨內引起內部紛爭時間點，大約是2026地方大選前半年，因地方初選爭霸，才會挑戰賴清德領導威信，還會牽扯派系恩怨與候選人激烈競爭。



針對目前“立法院”的狀況，民進黨表決一再落敗，態度又極其強硬，攻擊兩岸關係；陳淞山分析說，因為目前還是蔡英文執政，賴清德還不會大動作調整。等到賴520上任之後就會調整“立法院”，現在先讓民進黨“立法院”黨團總召柯建銘發揮作用，“立法院”目前是個人表演舞台，要各自承擔後果，但如果賴清德想要推動政策，未來民進黨在“立法院”，不會一直是攻擊的態度，現在柯建銘的態度，大部分是柯自己的政治盤算，賴上任之後會調整。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



陳淞山指出，賴清德人事佈局，一方面軍情、“外交”等遵守蔡英文路線，但在兩岸、財經佈局有些不同思維，他才會認為兩岸恢復交流是有可能，如果賴都用老派系、老民進黨，那就是走回老路。美國總統大選沒有結果前，賴清德就是走蔡英文路線，賴主要是處理經貿以及兩岸觀光交流等產業合作，兩岸會釋出善意為基調。

