柯文哲列貪污被告　郭正亮爆有人出手鬥柯

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北5月3日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區招商以及京華城開發容積獎勵爭議，被民眾告發，台北地檢署2日依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將柯列為被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言指揮蒐證、調卷及瞭解中。名嘴林廷輝2日表示，柯文哲遇到的是專門在辦貪污治罪條例的檢察官，真的完蛋了。前“立委”郭正亮2日也說，北士科這個案子，不是第一次被爆，而是現在氛圍不好，有人要出手了。



根據《中時新聞網》報導，林廷輝2日在政論節目中表示，阿北真的完蛋了，柯文哲遇到的這位檢察官林俊言，是專門在辦貪污治罪條例的，因為去年他還從北檢借調到“最高檢察署”，就是專門在辦貪污治罪的部分。



林廷輝說，林俊言對於公務人員的收入，是用廣義的收人的定義來看待的，比如民代財產來源不明，不僅僅只是金錢上不明的概念而已，像先前就傳出來說跟廠商吃飯或者是先去見廠商，然後要廠商來投標、圍標等等之類，還有在幾年的所有收入是不是增加。



林廷輝指出，因為有些東西叫前金後謝，不見得馬上就進入你的戶頭，可能在一段時間之後才會進到你的戶頭。所以林俊言在辦這個案子時，會非常嚴謹的看待這個事情。

