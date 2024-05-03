核電廠延役？新北基層轉向支持　綠堅持非核

台電核一廠的乾式貯存設施。（照片：台電） 中評社台北5月3日電／卡關11年的核一廠室外乾貯場，新北市政府日前與台電達成和解，新北市政府將於下周五前發出水土變更計劃許可，台電拿到後1個月內動工，加上熱測試、竣工查驗，預計明年初，即可把核一反應爐內廢燃料棒移出到乾貯場存放。對於乾貯場解決，能否加快核二、核三廠延役推動，卻呈現地方轉向支持，台電觀望，但民進黨依舊反對的情形。



《中時新聞網》報導，金山慈護宮董事長游忠義2日表示，金山就在核一、核二中間，在地居民過去反核，但如今卻轉向擁核，因為電費一直上漲，居民真的負擔不起，而且國外核電也開始復出。他強調，對於核一廠室外乾式貯存場能否啟用，要讓民眾安心、放心，安全是最重要的考量。



新北市副市長劉和然2日表示，核能安全是首要考量，市府4月19日已收到台電提供的水保計劃書圖，預計在3周內完成核定。核一廠室外乾式貯存場的建置位置鄰近危險的流域，地質狀況也令人擔憂。因此，市府要求台電按照計劃書施工，以確保核能設施的安全。



對於地方反核立場鬆動，新北市議會民進黨團則表態反對核能延役的立場，並簽署廢核行動聯盟“老舊核電廠不延役”連署書，籲市府站穩“非核新北”的態度。

