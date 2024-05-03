官員答詢嗆藍白委　洪孟楷批輕視立法機關

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月3日電（記者 俞敦平）近日民進黨官員在“立法院”答詢時屢嗆在野黨“立委”，外界關注。對此，中國國民黨“立院”黨團書記長洪孟楷3日在“國是論壇”上提出批評，並強調民意的至高無上。他指出，即使在討論藐視“國會”法的同時，諸多官員們的行為，如通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥拒絕提供資料，以及“外交部長”吳釗燮嗆國民黨“立委”徐巧芯等，都顯示對立法機關的輕視。洪孟楷呼籲尊重民意，並推動立法與行政之間的監督與制衡，以確保民主的健全運作和國家的長治久安。



“立法院”近日發生兩起質詢中的激烈對峙事件，引來台灣社會的關注。這兩起事件皆因為“立委”不滿官員備詢的態度所引發。昨天，台“外交部長”吳釗燮在答詢中與國民黨“立委”徐巧芯發生爭執。吳釗燮在回應徐巧芯的質詢時，提到有“立委”在中國對台灣施壓時，反而會“補進來踢一腳”，對此徐巧芯要求吳釗燮明確指出是哪位“立委”。然而，吳釗燮拒絕透露具體人名，並多次反嗆徐巧芯可以告他藐視“國會”。



NCC主委陳耀祥1日在“立法院”司法及法制委員會的質詢中，拒絕提供“鏡電視調閱小組”相關文件，引起“立委”的強烈不滿。“立委”們質疑NCC對“國會”的輕視，並提出臨時提案將陳耀祥移送“監察院”。



對於近日發生的兩起官員與委員的衝突，洪孟楷指出，正當“國會”正在討論制定藐視“國會”法時，有民眾質疑這是否只是政黨意識形態的鬥爭。然而，NCC主委陳耀祥拒絕提供“立法院”調閱小組所需資料的事件，以及“外交部長”吳釗燮在“外交國防委員會”上與委員互相嗆聲的情況，認為這些行為都是對立法權的藐視。

