打臉府否認蔡喬NCC人事　柯：當天有講到

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌1日爆料，蔡英文曾與民眾黨主席柯文哲“喬”通訊傳播委員會（NCC）人事，但柯文哲昨說“沒講到人事細節”。柯文哲3日受訪時一度支吾其詞，似在思考怎麼拿捏分寸，接著他說，蔡英文有講到NCC的人事，但他直接擋掉，要求讓賴清德處理、負責，故事就這樣。



“總統府”發言人林聿禪1日晚間表示，黃國昌並未參與“柯蔡會”，所發表的言論非事實。



“我說的話、我負責。”黃國昌仍堅持之前的說法，黃說，“總統府”很好玩，3月他就公開講了好幾次，為何當時“總統府”都不出來否認？等到破局沒辦法遂他們的意後，才突然醒過來大動作否認，絕對沒有這樣的事。如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？還花時間去討論府方提出的意見，最後認為違反我們的價值，明確表示拒絕。



柯文哲3日上午赴民眾黨團與“立委”進行晨會，並在晨會後召開記者會，針對重大時事議題回覆。



黃國昌1日在“立法院”爆料蔡英文3月14日曾直接開口向柯文哲建議，“接下來4名NCC委員，中國國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？”遭拒，引起台灣社會高度關注。不過，柯文哲卻說“有談到NCC，但是沒有講到人事細節”，“總統府”隨即呼籲黃國昌“問政從實”，捏造喬人事的謊言，應承認錯誤。

