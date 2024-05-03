台加入美軍工供應鏈？賴士葆贊成但也有擔憂

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月3日電（記者 俞敦平）針對美國時間1日在美國的“國會山莊與矽谷論壇”（Hill ＆ Valley Forum）上，蕭美琴透過預錄影片的方式替台灣爭取被納入美國的供應安全安排協議，讓台灣廠商能加入美國軍工產業的供應鏈一事。中國國民黨“立委”賴士葆3日上午於“立院”受訪時，表達了對這件事的贊同，但他也擔憂台灣並不會獲得美國的技轉而只是被當成一個低階的軍火庫。



蕭美琴在“國會山莊與矽谷論壇”上，強調了台美在科技和“國家安全”領域建立更緊密合作關係的重要性。她提醒美國國防工業目前無法滿足需求，並建議台灣應被納入美國的供應安全安排協議，讓台灣廠商得以加入美國軍工產業的供應鏈，以增強雙方“國防”工業的彈性和威懾能力。



對此，賴士葆表示，如果台灣能夠參與美國軍火工業的供應鏈並獲得技術移轉，將會提升台灣的“國防”工業技術，這是非常受歡迎的。然而，他也表達了擔憂，不希望台灣僅成為軍火庫，這樣的角色將不會得到全民的認同。他提到過去曾有美國人士提議將台灣打造成亞太地區的軍火庫，但這是台灣不能接受的。



此外，關於核三廠將於2025年除役並計劃轉型成光電廠的問題，賴士葆對此表示懷疑。他指出，光電的成本遠高於核電，並且提到G7國家已經開始不再發表反核言論，反映出以核減碳是當前國際趨勢。他認為台灣目前的做法似乎與國際趨勢相反，並呼籲政府不要再被反核的意識形態綁架。