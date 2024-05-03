藍委轟吳釗燮情緒管理差　斷交還升官很可恥

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”徐巧芯2日質詢“外交部長”吳釗燮時，吳突然怒轟“我最擔心當中國在欺負我們時，我們的“立委”補進來踢一腳”、“趕快告我藐視“國會”。徐巧芯3日表示，吳釗燮是外來的“國安會秘書長”，但情緒管理大有問題，居然抓狂崩潰，吳懷疑有“立委”是中共同路人，又包庇不說，才該被“國安”五法辦理，吳才是賣台。



藍委洪孟楷則痛批吳釗燮任內斷了8個邦交國，還好意思大小聲！不丟臉嗎、不可恥嗎？衹有民進黨可以斷交後，還平步青雲升官，臉皮厚無人能比。



國民黨“立院”黨團今早舉行黨團大會，甲級動員研商重大議案。徐巧芯、洪孟楷會前接受媒體聯訪。



徐巧芯昨質詢吳釗燮被媒體評不滿意度、負面形象高，任內斷了10國邦交，是斷交部長。豈料吳釗燮反嗆，他不知道什麼原因，但當中國欺負我們時，卻有“立委”再踢了我們一腳。徐頻問請說出是誰，吳面紅耳赤強硬地說，趕快告他藐視“國會”。



徐巧芯今日表示，她昨天態度冷靜、理性問政，但吳釗燮卻情緒崩潰、抓狂，難以想像，過去是“立委”很兇、部長也兇，昨天竟是她一派輕鬆、部長卻很兇，問吳是誰跟大陸站在一起，吳卻知情不報，吳是否才要被“國安”五法送辦？吳未來還要當“國安會秘書長”，可以想像這樣的秘書長情緒管理，以及包庇行徑，台灣才是會被吳出賣吧。



徐巧芯還說，賴清德5月20日上台後，不要再誤判情勢，美國有信心控管住，那就看賴能否讓兩岸和緩。

