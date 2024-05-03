朱立倫：沒收到賴清德520就職邀請函

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月3日電（記者 張嘉文）民進黨2024當選人賴清德將在5月20日就職，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時被問到是否有收到邀請函一事時，連說兩次“沒有、沒有！”朱強調，520是全民期待能夠把過去這些不公不義，而且民進黨過去這八年的違憲亂政，以及錯誤的政策能夠調整。



朱立倫說，國民黨作為最大的在野黨，會強力的監督，也負責任提出將近30個重要的政策跟方向，希望“賴政府”能明確回答，尤其賴清德要來“立法院”做“國情報告”，一定要針對包括兩岸、廢死以及違憲亂政的作為明確回答，這才是未來真正的國家之福，而不是只辦一個就職典禮，需真正誠心面對問題、解決問題。



朱立倫今天率領智庫“國政基金會”包括執行長柯志恩和智庫7個分組召集人，一同召開“520新政府 新期待 別讓人民受傷害”記者會。朱立倫接受媒體聯訪時做出以上表示。



另外，民眾黨“立委”黃國昌爆料民眾黨主席柯文哲跟蔡英文在府內會面時，有談到NCC的人事。



朱立倫說，不管有沒有交換意見，有沒有討論，看來是完全無效的，因為看來民進黨還是一意孤行，還是完全按照他們的主張，一黨之私，想要掌控媒體，想要掌控NCC的作法，如果今天溝通有效，他相信民進黨絕對不敢像現在就丟出NCC新任主委和委員的名單，就想要一意孤行。