傅崐萁：台海有戰爭危機　綠勿阻擋兩岸交流

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）蕭美琴1日在美國國會山莊與矽谷論壇上，爭取台灣納入美國的供應安全安排協議，讓台灣廠商能加入美國軍工產業供應鏈。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁3日表示，俄烏、以巴戰爭，人間煉獄，未來最可能引發戰爭就是台海，此時更該降低兩岸惡意螺旋，民進黨別再阻擋國民黨與民間社團與對岸的交流。



國民黨“立院”黨團今早舉行黨團大會，甲級動員研商重大議案。傅崐萁會後接受媒體聯訪。



記者問蕭美琴拚台灣加入美國“國防”供應鏈一事，傅崐萁表示，美國眾議院通過的援外法案，包括烏克蘭、以色列、台灣，金額共935億元美金，其中援台81億元，但可看到，俄烏戰爭，烏克蘭死了百萬人，以色列與巴勒斯坦戰爭也是人間煉獄，未來可能引發戰端就是台海。



傅崐萁說，美國透過授權法給予台防護，但台灣仍必須表達，希望兩岸降低惡意螺旋，台灣人殷殷期盼安居樂業、兩岸和平發展，也許各個政黨有不同想法，但都不要脫離人民的期盼。



傅崐萁也強調，賴清德都說希望兩岸執政黨良性溝通，兩岸此時此刻卻沒有官方溝通管道，這對台灣並不好，也對人民安居樂業、永續發展不好，兩岸政府與民間都該好好全面恢復交流。

