蔡政府再撥補台電千億　藍委促檢討能源政策

國民黨團召開記者會，左起張智倫、林思銘、羅廷瑋、林沛祥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月3日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團3日召開記者會，針對昨日“行政院”再度撥補台電新台幣1000億一事，痛批台灣錯誤的能源政策，導致台電鉅額虧損又在國際減碳排名上表現倒退，呼籲政府認清現實，放棄過往錯誤的反核意識形態，順應世界將核電視為綠能的潮流，重新檢視目前錯誤的能源政策。



國民黨“立院”黨團3日上午召開，“撥補4000億元 造就減碳世界排名倒數！ 錯誤能源政策還是不改？”記者會，首席副書記長林思銘、“立委”林沛祥、張智倫、羅廷瑋出席。



林思銘批評蔡政府過去八年的能源政策。他指出，政府對於2025年非核家園的目標過於樂觀，而實際上再生能源的發展並未達到預期，導致台灣在電力供應上面臨諸多挑戰，包括電力不穩定、台電虧損、電價上漲以及空氣污染問題。林思銘強調，這些問題對人民生活造成負擔，並對政府的能源政策表示失望。



林思銘還提到，台灣在國際上的減碳排名持續下降，顯示出政府在氣候變遷行動上的不足。他呼籲即將上任的賴清德，應該誠實面對這些問題，並參考其他國家如何有效達成淨零排碳的目標。他提到G7國家對於核能的態度轉變，認為核能是解決氣候危機和提高能源安全的重要途徑，並建議台灣政府應該重新考慮核能在能源政策中的角色。



羅廷瑋指出，核四即使只是替換少數零件，評估和維護的過程也可能需要兩到三年的時間。接著他提到2018年台中市長盧秀燕發起的公投，該公投要求每年至少減少1%的火力發電量以降低碳排放。然而，他指出從2019年到2023年，火力發電的比例不僅沒有按照公投要求減少，反而逐年增加。



羅廷瑋批評民進黨只專注於抗中保台的政策，而忽略民生問題，特別是空氣品質問題。他強調，空氣污染對健康的影響是普遍且公平的，並提到76%的肺癌患者是非吸煙者，呼籲執政黨重視空氣品質問題。



林沛祥接續羅廷瑋的話題，他指出除了罹患肺腺癌的風險，不定時電的問題也是目前台灣人民得普遍面對的情況。他強調，錯誤的政策有時比貪污更可怕，並暗示目前的能源政策可能是貪污的溫床。他提到，儘管政府撥款1000億新台幣給台電補助電價，台電仍虧損4000億新台幣，這反映出民進黨過去引以為傲的2025非核家園和2050全面無碳的目標似乎是不切實際的。

