鄭文燦視察台中會展中心工程　強調全力支持

鄭文燦到台中市視察“台中國際會展中心西側”工程進度。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月3日電（記者 方敬為）民進黨“行政院副院長”鄭文燦今天到台中市視察“台中國際會展中心西側”工程進度，國民黨市長盧秀燕去年大選期間，痛批會展中心經費“官方1毛錢未給”，一度成為藍綠攻防議題。鄭文燦視察工程強調，會展中心西側官方、地方合作開發，並由官方負擔土地與建設經費，且從新台幣42億元提升至60億，政府全額支應，對台中建設全力支持。



“行政院”3日舉辦“台中國際會展中心西側”工程進度會勘，鄭文燦出席，台中市政府由副市長黃國榮、經發局長張峯源代表出席，市府與“政院”確立西側聯合開發放案及工程經費。



由於台中會展中心去年大選期間成為政治攻防議題，盧秀燕痛批會展中心經費“官方1毛錢未給”，起因在於由官方負責興建的西側展館，包括經費、營收分收比率、土地提供方式等，與市府協商未達共識，其中權利金分配為主因之一，“經濟部”要求未來營運收益配比中央要占53.37%、台中市府46.63%，但台中市府則提出“經濟部”50.11%、中市府49.89%。



歷經多次協商，前陣子達成共識，3日辦理會勘，鄭文燦特別強調，官方支持台中建設，歷經通膨等問題，建造經費由原先的新台幣42億增加到60億，但官方仍按照協議精神全額支應，未來建造期間若再遇上通膨問題，原則不變。



黃國榮感謝官方支持，期待未來對於台中建設也能夠多多幫忙。鄭文燦笑稱，他即將卸任，但對於台中市先前送出的建設，包括捷運藍線等都已“清倉”的方式陸續予以核定，對台中建設絕對全力支持。