6月重啟觀光禁團令　羅廷瑋：基層叫苦連天

藍委羅廷瑋接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）台灣旅行社6月起將不得出大陸團，“禁團令”影響兩岸關係。中國國民黨“立委”羅廷瑋接受中評社訪問表示，台灣基層百姓已叫苦連天，民進黨別再操作政治意識形態，兩岸關係惡化，受苦的是台灣的百工百業與百姓，開放兩岸彼此觀光交流措施，才能帶來滿滿的商機與經濟效益，台灣業者與基層才能蒙福。



羅廷瑋，1989年出生，生於台中市，中興大學國家政策與公共事務碩士，台中市第六選區（中、西、東、南）“立委”，基層出身，曾任2屆台中市第十一選區（東、南）議員、台中市南區工學里長、台中市青年事務審議委員會青年議會議長等。羅廷瑋育有2女1子，父母經營牛肉麵店。



羅廷瑋表示，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁此次帶隊共17名藍委訪陸破冰，成果豐碩，大陸宣布開放福建民眾到馬祖旅遊，台灣部分農漁產品銷往大陸、30個主要城市海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等。



但是國民黨也面對很多質疑，如為何國民黨要幫民進黨政府當兩岸潤滑劑等等？



羅廷瑋說，國民黨是基於選民投下神聖選票的責任，負擔起承諾，要為觀光、旅遊、餐飲等百工百業發聲，應盡速解除禁團令，恢復兩岸觀光客交流、陸客來台，不只是帶動觀光旅遊業而已，還有許多相關產業都能獲利，包括司機、遊覽車等人力配比，屆時許多人可搶著做某行業的好薪水。

