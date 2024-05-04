藍委黃仁：陸客對台灣原住民部落生計大幫助

原住民藍委黃仁接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委訪問大陸回台，大陸宣布多項惠台措施，但民進黨卻持續操作抹紅。隨團訪陸的國民黨原住民“立委”黃仁接受中評社訪問表示，民進黨太傲慢，賴清德應思考鬆綁兩岸觀光交流政策，解除6月起的禁團令，讓台灣旅行社可以繼續出團赴陸，陸客也能來台，對原民生計與農特產、觀光，會有很大、很有感的幫助。



黃仁，出生於台東，原住民阿美族，平地原住民選舉區“立委”，環球科技大學企業管理研究所碩士，歷任4屆台中市議員、國民黨台中黨部原民工作會長、台中市部落大學校長、環球科技大學校友會理事長等。



黃仁表示，賴清德5月20日就要上台了，但民進黨現在的態度卻是相當傲慢，現在蔡英文的看守政府，也不敢對兩岸鬆綁表態，賴清德就職後，到底能不能有確定的兩岸政策？



黃仁說，國民黨“立院”黨團此次訪陸行，他很高興得到台灣人的肯定與支持，尤其全台的原住民族人都特別高興，均期待未來是否可迎接陸客來台觀光，因過去國民黨執政時期，兩岸觀光旅遊開放，那時對原民的農特產行銷、觀光經濟等，都有很大的幫助，讓原民很有感。



黃仁回憶馬政府時代大量陸客來台榮景，向中評社說，當時有陸客指定到花蓮、台東、屏東的部落參訪，且留下來住宿，促進觀光，但現行台灣觀光署設定陸客1天到原民部落傳統體驗，不能超過2000人，他建議政府不要再限定人次，才會對原民生計有很大的照顧，並有鼓舞的效益。

