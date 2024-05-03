漲價須“立院”同意！藍白聯手修電業法逕二讀

藍委手持“電價審議、國會同意”的牌子。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月3日電（記者 楊騰凱）民進黨政府4月起調漲電價，平均漲幅約11%，中國國民黨“立法院”黨團與台灣民眾黨“立法院”黨團日前聯手通過提案，要求電價緩漲，但“行政院”不予理會。對此，藍白今日再度於“立法院”聯手，提出《電業法》修正草案，要求未來電價漲跌必須經“立法院”同意。在藍白人數優勢護航下，提案順利通過表決大戰逕付二讀。



藍白日前在“立法院”聯手，要求4月起的電價調漲暫緩實施，不過“行政院”不予理會，迫使在野黨尋求反制手段。國民黨團總召傅崐萁日前宣布，將透過兩條途徑反制，第一是修改現行《電業法》第49條規定，要求電價漲幅除了經電價審議委員會審議外，還要經“立法院”同意才能執行。第二是杯葛“經濟部”預算，年底審查預算時，除了人事費用外，其餘預算科目將全部凍結。



“立法院”今日舉行院會，國民黨與民眾黨聯手推進《電業法》修法進程，提案要求逕付二讀，此案遭民進黨團反對，雙方進入表決大戰，最後以58票贊成，51票反對，通過國民黨團逕付二讀的提案。



表決通過後，國民黨團士氣高昂，“立委”們各個歡欣鼓舞，在議場內高喊“凍漲電價、苦民所苦”。