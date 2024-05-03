盧秀燕請酸菜白肉鍋　鄭文燦笑說這餐60億

台中市長盧秀燕作東請鄭文燦吃酸菜白肉鍋。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月3日電（記者 方敬為）民進黨“行政院副院長”鄭文燦2個多月前揪中國國民黨台中市長盧秀燕挺本土豬肉，一起吃酸菜白肉鍋，今天成行，盧作東安排到台中“老舅家鄉味”吃火鍋。盧秀燕表示，該店接待過許多重量級貴賓，是台中名店，所以在此招待副院長。鄭文燦則笑說，他上午才視察台中會展中心工程，核定新台幣60億工程款，這頓火鍋所費不貲！兩人有說有笑，氣氛和諧。



台中市食安處農曆年前驗出公營企業台糖公司梅花豬肉片含瘦肉精“西布特羅”事件，引發民進黨官方與中市府互槓局面，鄭文燦2月24日公開表示，想找盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋來支持台糖與本土豬肉。盧秀燕首肯，並邀請鄭文燦到台中吃鍋，台中有名的酸菜白肉鍋很多，前“衛福部長”陳時中“曾到台中吃過，高興得不得了”，接下來雙方會連繫安排。



時隔2個多月，在鄭文燦副“閣揆”即將卸任之際，鄭、盧的酸菜白肉鍋之約終於在5月3日中午成行，盧秀燕安排到台中東區“老舅家鄉味－正宗東北酸菜白肉鍋”款待，除了兩人之外，也邀請官方、地方食安工作人員聚餐，慰勞第一線人員辛勞。



鄭文燦表示，今天的餐敘最主要是展現對食安的重視，他與盧秀燕都一樣，希望台灣的食安環境越來越好，先前瘦肉精事件，食安稽查人員很辛苦，官方、地方一起合作，都希望在貨架上的都可以放心的買，在餐桌上的都可以放心的吃。盧市長很聰明，邀請他到台中吃酸菜白肉火鍋，就是要挺台灣的農業。



鄭文燦開玩笑說，他上午才代表“行政院”來台中宣佈，台中國際會展中心西側工程經費正式核定新台幣60億元，這場火鍋宴其實蠻貴的！引起眾人哄堂大笑。



盧秀燕說，今天以吃火鍋行動力挺台灣豬肉，感謝鄭文燦副院長上午還捎來好消息，有幸在鄭卸任副院長前設宴款待，剛好台中火鍋、燒烤全台有名，市府還為此專門舉辦“台中鍋烤節”，今天邀請鄭來也是希望副院長幫忙行銷今年台中鍋烤節。



談到餐宴地點，盧秀燕表示，“老舅家鄉味”是台中名店，接待過許多海內外政、商、藝文界名人，是台中東北酸菜白肉鍋的代表店，因此在此款待鄭副院長。



老舅家鄉味，口味傳承大陸，曾獲央視《舌尖上的中國》採訪報導，也是國民黨“立法院長”韓國瑜的愛店，去年6月才在此舉辦慶生宴。