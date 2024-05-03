朱立倫領軍智庫大動作　拋30案要求賴回應

朱立倫率領智庫國政基金會各召集人召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月3日電（記者 張嘉文）民進黨2024當選人賴清德將於20日上任，中國國民黨主席朱立倫今天率領智庫“國政基金會”各召集人召開記者會，針對民眾不滿的廢死以及兩岸議題等，提出30項重要主張、法案，他強調，國民黨做為負責任的政黨，不是只提出問題、批評，而是有具體的主張，請“賴政府”好好回答，這才符合民眾所期待的新時代。



朱立倫今天率領智庫“國政基金會”包括執行長柯志恩和智庫7個分組召集人，一同召開“520新政府 新期待 別讓人民受傷害”記者會。



會中提出的30項主張、法案包括死刑存廢由“立法院”民意決定、速推“國會”改革法案、“總統”赴“立法院”“國情報告”常態化、制定國家戰略安全法、修正限縮陸客政策、鼓勵企業加薪、核電延役等等。



朱立倫表示，再過17天，就是新的階段，是重要轉捩點，到底“賴政府”要不要針對人民所擔心的、不滿的，或大家所期待的，願意好好面對問題，解決問題，這是民眾共同的疑問。他強調，國民黨做為“國會”最大政黨，一定扮演強力監督的角色，要求“賴政府”負起責任，所以智庫此次提出的30項重要主張、法案與政策，必須請“賴政府”好好回答。



柯志恩則表示，檢視蔡政府近3個月網路民怨狀況，在廢死議題方面，大數據結果顯示高達88.7%民眾感到負面反對情緒；在兩岸關係方面，顯示有65.4%的民眾表示不滿。在網路詐騙方面，有65.2%對台灣2023年被詐騙金額新台幣88.78億元，史上最高表示不滿；在能源政策方面，有78.3%民眾對錯誤能源政策表示負面；在教育改革方面，有74.9%表示不滿意。



柯志恩也說，國民黨智庫提出的30項具體作法，未來將透過新聞稿、論壇或記者會等形式呈現。呼籲520新政府、新期待，別讓人民受傷害，民進黨政府要重視民眾的期望，別讓民眾傷心絕望。



面對台海軍事緊張，“國家安全”組召集人陳永康在會中表示，國民黨在下會期將推動制定“國家安全戰略法”，成為指導“國家”政策發展與運用的工具，建立從上到下的最高政策指導，並建立跨部會協調，整理與整合有限資源的危機處理能力，達成“國家安全”目標。



內政法制組協同召集人翁曉玲則表示，大法官要接地氣，體察民意。台灣近年發生許多手段兇殘的重大刑案，“法務部”不執行死刑，形同實質廢死，已經引發民怨。國民黨受廣大民意之付託，在4月9日提出“法庭之友”的意見書，強烈表達死刑在沒有“立法院”修法廢除前，死刑是合憲且合乎司法正義的制度，大法官不宜貿然廢除。