陳永康：國民黨會避免台灣成最危險地方

國民黨智庫召開“520新政府 新期待 別讓人民受傷害”記者會，“國安”組召集人、藍委陳永康提出看法。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月3日電（記者 張嘉文）民進黨2024當選人賴清德將於20日上任，中國國民黨主席朱立倫今天率領智庫“國政基金會”各召集人召開記者會，提出30項主張，要“賴政府”回答。其中，面對台海軍事緊張，“國安”組召集人、退役海軍上將、“立委”陳永康在會中提到，英國《經濟學人》曾在2021年5月以封面故事指台灣是“世界上最危險的地方”，而國民黨希望採取有效的措施，避免台灣成為最危險的地方。



陳永康說，國民黨在下會期將推動制定《國家安全戰略法》，成為指導“國家”政策發展與運用的工具，建立從上到下的最高政策指導，並建立跨部會協調，整理與整合有限資源的危機處理能力，達成“國家安全”目標。



陳永康強調，要避免台灣成為最危險的地方，前提是捍衛“國家”權益、守護全民福祉與自由價值；目標是確保“國家安全”與維護經濟發展；在方法上要設法維繫兩岸的和平穩定。在手段部分，“中華民國”必須要“自立自強、接軌國際”，同時也要“控管分岐、降低風險”。



朱立倫今天率領智庫“國政基金會”包括執行長柯志恩和智庫7個分組召集人，一同召開“520新政府 新期待 別讓人民受傷害”記者會。



會中提出的30項主張、法案包括死刑存廢由“立法院”民意決定、速推“國會”改革法案、“總統”赴“立法院”“國情報告”常態化、制定“國家戰略安全法”、修正限縮陸客政策、鼓勵企業加薪、核電延役等等。



陳永康在會中表示，國民黨建議應採取五大行動，包括1、根據“中華民國憲法”、“兩岸人民關係條例”和相關法律，依法（規）務實處理兩岸事務；2、尊重兩岸長期動態演變的歷史，尊重不同的政治體制與意識形態；3、要維持兩岸溝通與協商管道，才能相互理解並控管分岐；4、要提升軍事防衛戰力與鞏固社會堅韌能力，做到“國防”與民生合一；5、要參與國際經貿活動，從宏觀到微觀使台灣成為全球關鍵性產業鏈之核心。