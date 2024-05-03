綠表決屢戰屢敗　柯建銘憤怒再批藍白賣台

民進黨表決屢戰屢敗，吞敗後再開記者會批評藍白合作。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月3日電（記者 鄭羿菲）“立法院”3日再度上演表決大戰，藍白合作以人數優勢表決，除封殺民進黨“立委”沈伯洋等人提出的“兩岸人民關係條例”草案外，其餘法案也都讓民進黨鎩羽而歸。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘中午召開記者會，批評中國國民黨、台灣民眾黨狼狽為奸聯合賣台，“國會”香港化已定格，且會越來越嚴重！



民進黨在新“國會”席次並未過半，從“立法院長”改選後，數次的院會表決可以說是屢戰屢敗，難敵藍白合作的人數過半優勢，與過去8年狀況完全不同，儼然成了民眾黨團總召黃國昌所說的“柯建銘呼風喚雨的時代已過去”。



“立法院”會3日表決“兩岸人民關係條例”修正草案，藍白聯手將此案退回程序委員會，並以提出變更議程，分別抽出包括“地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案”、“電業法第49條修正草案”、“證券交易法修正草案”、“立法院職權行使法部分條文修正草案”等，即便民進黨團一再提議重付表決，藍白仍以52對51的人數優勢順利逕付二讀，進入朝野協商冷凍期1個月。



表決再度敗陣後，民進黨“立法院”黨團3日中午召開“藍白合作賣台！國會香港化定型”，總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、民進黨“立委”鍾佳濱、沈伯洋、張宏陸出席。



柯建銘表示，“國會”越演越離譜、毫無遮掩，上個禮拜我們已開記者會批評藍白合作沒收“國會”民主議事，沒想到今天更嚴重，藍白合作狼狽為奸賣台、沒收民主、沒收憲政體制，無所不沒收，“國會”香港化已經定格，且會越來越嚴重，這絕對是“國家”的危機。



沈伯洋說，他提修兩岸人民關係條例，過去擋的都是國民黨，4月30日我們順利經過程序委員會後，今天竟然是民眾黨提出要退回程序委員會，幫助國民黨再次將法案退回程序委員會，連進入“立法院”發言討論的機會都沒有。



吳思瑤酸說，今天不只中國國民黨要改名為大陸國民黨，台灣民眾黨恐怕也要改名大陸民眾黨，“國會”的民主力量持續被沒收，需要民主選民的力量，一起來譴責藍白聯合賣台、接力賣台。



鍾佳濱也批評，只要是民進黨提案，就沒辦法討論，“國會”職權行使法、村里長補助等法案，民進黨“立委”提案都完全被封殺，民眾黨顯然已經殭屍化，隨著國民黨團總召傅崐萁起舞。