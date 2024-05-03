鄭文燦：兩岸和平對話、對等互惠是共同期盼

鄭文燦接受媒體聯訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月3日電（記者 方敬為）將接任海基會董事長的鄭文燦今天表示，兩岸和平對話、對等互惠是大家共同的期盼，兩岸台海要穩定、雙贏，陸方的軍機就不要越飛越近。他也呼籲，對岸不應在520之前升高任何的衝突、對抗，對台海和平穩定沒有幫助。



鄭文燦3日到台中視察“台中國際會展中心”西側工程進度，對於王滬寧日前表態“兩岸問題以和平方式解決基調仍然不變，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表”，以及美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為賴清德的言論相當負責任，有助穩定台海等相關議題受訪回應。



鄭文燦表示，520賴清德即將就職，希望520之前，台海可以維持和平穩定，美方表達了對台灣民主的支持，也肯定了賴清德負責任的兩岸主張。其實賴在發表當選感言的時候，已提到身為“總統”必須要維護台海的和平，並將秉持著“中華民國憲法”規定，不卑不亢、維護現狀，這是賴清德非常清楚的表述。



鄭文燦認為，陸方沒有理由在520之前升高任何衝突、對抗，這對台海的和平穩定沒有幫助。兩岸能夠往和平對話、對等互惠的方向來前進，是大家共同的期盼，也是符合兩岸的共同利益。



鄭文燦呼籲，兩岸要尋找雙贏，對岸的軍機就不要越飛越近，否則台灣人民只會更不信任對岸，如果希望兩岸能夠更和平、更穩定，那麼在解放軍在灰色地帶的軍事活動都應該要減少，才有利兩岸互利雙贏。