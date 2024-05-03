盧秀燕讚新職　鄭文燦承諾以後帶陸客遊台中

台中市長盧秀燕與鄭文燦一同接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月3日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天邀請“行政院副院長”鄭文燦到台中吃酸菜白肉鍋，對於鄭將接任海基會董事長，盧秀燕受訪表示樂見，鄭文燦人緣好，做事不分藍綠，相信在新的職位上對兩岸也會有好處。鄭文燦也當場允諾，未來若兩岸旅遊開放，會帶陸客到台中踩線，因為台中市個好地方，很值得發展觀光旅遊。



台中市食安處農曆年前驗出公營企業台糖公司梅花豬肉片含瘦肉精“西布特羅”事件，引發民進黨官方與中市府互槓局面，鄭文燦2月24日公開表示，想找盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋來支持台糖與本土豬肉。盧秀燕首肯，並邀請鄭文燦到台中吃鍋。時隔2個多月，在鄭文燦即將卸任副“閣揆”之際，鄭、盧的酸菜白肉鍋之約終於在5月3日中午成行。



對於鄭文燦後續將接掌海基會，盧秀燕受訪表示，鄭文燦在政府單位服務，施政不太會分藍綠，人緣非常好，這點是她非常敬佩的一點，台中市有很多的建設在過去有一些波折，鄭文燦都很真心的予以協助，過去這段時間，鄭擔任副“閣揆”對台灣縣市的發展有貢獻，未來履新之後，相信在兩岸關係發展上也會有幫助。



鄭文燦則感謝盧秀燕肯定，並當場允諾，未來待兩岸觀光旅遊有進一步的開放或相關政策確立，一定會帶陸客團到台中踩線，行銷台中觀光，台中美食雲集，氣候宜人，很值得推廣觀光旅遊，只要有機會，他會多幫忙。