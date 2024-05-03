賴清德520就職宴會移師台南　菜色搶先看

台南安平區福爾摩沙遊艇酒店公佈賴清德520就職宴的菜色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月3日電（記者 蔣繼平）台南是賴清德本命區，這次的520就職宴會首度移師台南舉辦，地點在象徵台灣美麗寶島的台南安平區福爾摩沙遊艇酒店。這不僅代表台南是賴清德的政治起點，也凸顯重視南部，讓台南被看見，讓台南市民有光榮感，具有政治的宣示意涵。



“第十六任總統副總統就職國宴菜色發佈”今天下午1時30分開始舉行，除了介紹團隊、還有菜色與理念，下午2時活動結束後也會有媒體試吃環節，到底有何特色讓外界十分期待。



出席來賓名單則有準“總統府”秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲、福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、民進黨中央黨部副秘書長翁世豪、文化總會秘書長李厚慶、文化總會副秘書長黃竫蕙、福爾摩沙遊艇酒店行政總廚陳有華、福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強、山海樓主廚蔡瑞郎、EMBERS主廚郭庭瑋、美食評論家高琹雯（Liz）與蔡珠兒、萬里酒莊主廚童世民等人。



下午1時起，福爾摩沙遊艇酒店宴會館3樓海灣廳陸續媒體入場等待，記者會現場共有兩區塊長桌來展示菜色，還有展示主桌擺設，活動開始前15分鐘由飯店人員端菜放置定位，吸引眾多媒體紛紛一湧而上取景，讓工作人員不禁一再提醒小心小心，深怕發生碰撞。

