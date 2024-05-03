表決大戰遭藍白合體碾壓　綠營迷漫低氣壓

綠委在座位上低頭滑手機，與藍委形成強烈對比。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月3日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，中國國民黨“立法院”黨團連續提出六案要逕付二讀，包括修正《電業法》，令電價漲跌需要“立院”同意。民進黨團雖然通通反對，但實際進入表決大戰後，綠難敵藍白大軍聯手，表決全數落敗。可以看到議場上國民黨“立委”因表決全數過關，士氣高昂，民進黨“立委”則一片低氣壓。



“立法院”今日舉行院會，國民黨團在會中提出要將六項修法提案逕付二讀，加快審查速度，包括修法增加地方民代助理費、增訂村里長年終慰問金、修改《電業法》讓電價漲幅須經“立院”同意、修改《證券交易法》要求上市櫃公司若有盈利應替員工加薪、修改《刑法》加重虐待兒童刑罰等等。



民進黨團雖然對國民黨團要求逕付二讀的六項提案都表態反對，但真正進入表決階段時，國民黨團在台灣民眾黨團的協助下，表決無往不利，將民進黨團的反對案全數推翻，順利讓六項修法提案全數逕付二讀。



在表決大戰過程中，可以看到國民黨“立委”各個眉開眼笑，看見表決過關，大家都開開心心一起到議場中央合影留念，也有部分民眾黨“立委”上前與藍委一起合照，只要藍白攜手，表決便無往不利。



反觀民進黨“立委”則一片低氣壓，剛開始表決的時候，還有綠委會鼓掌激勵彼此，但表決越到後面，綠委士氣就越低，怎麼投票都不會贏，最後大家大多坐回位置上低頭滑手機，與國民黨的歡欣鼓舞成為強烈對比。