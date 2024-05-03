台軍方報告　近年進入武器獲得高峰期

台軍方書面報告“面對國際戰爭現況最新國防軍備與戰略具體作為”。（照片：“立法院”網站） 中評社台北5月3日電／台軍方指出，軍方近年進入武器獲得的高峰期，未來將持續就各新獲武器裝備特性與指揮管制系統的整合予以強化，以發揮完整擊殺鏈功能，以利戰力倍增。



台“國防部”日前向“立法院”送交“面對國際戰爭現況最新國防軍備與戰略具體作為”書面報告指出，軍方透過各種交流機會，持續與印太地區友盟國家進行印太區域情勢分享與溝通管道，以建構區域整合性嚇阻力量，共同應對解放軍威脅，以確保台海和平與區域穩定。



報告指出，台美成立專案小組以加速對台軍售，美國國務院和國防部已成立專案小組（Tiger Team）優化對台軍售執行，以達兵力整建目標，提升軍方防衛韌性。



報告表示，軍方在既有軍事交流架構下，深化與友台國家的交流合作，並與理念相近國家，持續加強安全對話、夥伴關係與軍事交流合作，分享敵情動態與情資，強化區域整合嚇阻能力。



針對友盟國家情資及資源整合的能力，報告提及，在瞬息萬變的戰場環境中，即時掌握最新、最準確的戰場情報，就擁有戰場的主動權及優勢。軍方將持續建構共同情報圖像（CIP）及共同作戰圖像（COP），整合友盟及夥伴國家情報資源及作戰訊息，以利戰場即時動態情資分享，增進整體聯戰指揮效能與韌性。



至於各式武器載台的整合能力，報告指出，軍方近年進入武器獲得的高峰期，未來將持續就各新獲武器裝備特性與指揮管制（C2）系統的整合予以強化，以發揮完整擊殺鏈功能，以利戰力倍增。