卓榮泰領軍“內閣”策勵營明登場　賴清德出席

賴清德與卓榮泰（右）。（中評社 資料照） 中評社台北5月3日電／民進黨2024當選人賴清德將於520上任，準“行政院長”卓榮泰明天將召開“行動創新AI內閣”策勵營，所有新“內閣”成員都必須參加，賴清德也將出席對新“內閣”提出勉勵與期許。



賴清德4月10日宣布由民進黨前主席卓榮泰“組閣”時，就將新“內閣”定位為“行動創新AI內閣”，期許秉持行動與創新精神，聽取民意、解決民瘼，回應人民的期待。



另外，針對中國國民黨主席朱立倫列出30項重要主張、法案，要請“賴政府”好好回答。民進黨回應，國民黨“立委”不要為反對而反對，阻礙進步發展。



根據民進黨昨發布的採訪通知，為協助新行政團隊凝聚願景，增進團隊共識，5月4日上午10時在“交通部”集思會議中心國際會議廳，舉辦“行動創新AI內閣”策勵營，邀請新“內閣”成員參與，研析未來施政總體理念、增進團隊合作。



朱立倫今天率領國民黨智庫包括執行長柯志恩以及7位智庫分組召集人，召開“520新政府，新期待，別讓人民受傷害”記者會。朱立倫表示，國民黨做為負責任的政黨，不是只提出問題、批評，而是有具體的主張，智庫提出的死刑存廢由“立法院”民意決定等30項重要主張、法案，也請“賴政府”好好回答，這才是民眾所期待新的時代。



民進黨發言人戴瑋姍回應，520新政府上任，會持續與社會對話，也會為推動台灣各項進步努力，需要朝野共同提出建設性的方案，並且給新政府機會，才能加速國際接軌，確保台灣競爭力。



戴瑋姍強調，盼望朱立倫能呼籲國民黨“立委”，在“立法院”推動有品質，具公共性及永續的法案，不要為了反對而反對，阻礙進步發展。



卓榮泰“內閣”名單分六波公布，分別是前民進黨主席卓榮泰出任“行政院長”、前“文化部長”鄭麗君出任“行政院副院長”，“國發會主委”龔明鑫轉任“行政院秘書長”，前台中市議員陳世凱出任“行政院”發言人。



第二波“內閣”人事，“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺、“法務部長”鄭銘謙、“教育部長”鄭英耀、“文化部長”李遠（小野）。



第三波“內閣”人事，“經濟部長”郭智輝、“數位發展部長”黃彥男、“國發會主委”劉鏡清、“國科會主委”吳誠文、“金管會主委”彭金隆、“公共工程委員會主委”陳金德。



第四波“內閣”人事，“環境部長”彭啟明、“衛福部長”邱泰源、“勞動部長”何佩珊、“客委會主委”古秀妃、“原民會主委”曾智勇。



第五波“內閣”人事，“行政院主計總處”主計長陳淑姿，“農業部”代理部長陳駿季真除，“財政部長”莊翠雲、人事行政總處人事長蘇俊榮、“僑委會委員長”徐佳青、“海洋委員會主委”管碧玲。



第六波“內閣”人事，“外交部長”林佳龍、“國防部長”顧立雄、陸委會主委邱垂正。