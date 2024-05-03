年薪千萬！台新金提名王美花擔任獨董

王美花。（中評社 資料照） 中評社台北5月3日電／台新金控3日召開2024年第一季線上法人說明會，台新金總經理林維俊表示，今年董事會將改選，獨董林義夫屆因滿三屆依規定無法再連任，2日董事會已提名“經濟部長”王美花擔任獨董候選人，待6月14日股東會投票通過就任，很榮幸提名王美花，她的公職經驗豐富、國際視野寬闊，相信能進一步提升台新金董事會水準及多元背景。



王美花尚未卸任“經濟部長”就有新職，年薪可望逾新台幣千萬。她的夫婿、“國安會秘書長”顧立雄將轉任“國防部長”。藍營日前對王美花的新職提出批判，認為未利益迴避。



根據中華獨立董事協會2023年調查，不同產業獨董薪酬差異大，其中屬科技業和金融業待遇最好，比如台積電獨董薪酬逾1320萬元，台新金獨董薪酬級距落在1500至3000萬元。



台新金控3日召開2024年第一季線上法人說明會，由台新金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真以及台新人壽總經理邢益華六人共同主持。



林維俊表示，公司感謝林義夫過去9年對台新金的貢獻，同時對於有機會提名王美花擔任金控獨董候選人感到非常榮幸，王美花無論法律、經濟、外貿、產業及公職經驗均相當豐富，國際視野非常寬闊，相信有助進一步提升台新金董事會水準及背景多元性。



受台新創投投資鑽石生技導致評價波動影響，台新金今年首季稅後淨利為新台幣50.1億元，微幅年減1%，EPS為0.36元。林維俊表示，若排除鑽石生技評價波動影響，台新金今年首季稅後淨利相比2023年同期將成長25%。



