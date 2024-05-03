西子灣蔣介石行館改名　拿掉蔣介石三個字

西子灣蔣介石行館已更名為“市定古蹟西子灣行館”。（照片：高雄旅遊網） 中評社高雄5月3日電／已有88年歷史的高雄市市定古蹟“西子灣蔣介石行館”近日完成修復後，文資專家會勘後，認為“蔣介石”已不符合建物意義，經送交高雄文資委員會審議，正式更名為“市定古蹟西子灣行館（原高雄觀光館）”，讓這座日據時期就已存在的建物，更符合歷史價值意義。



中山大學指出，行館於2004年獲指定為市定古蹟時，當年指定理由以蔣介石是歷史上重要的政治人物，“西子灣蔣介石行館”是蔣介石時代在高雄市最重要的象徵，以凸顯其歷史意義與地理特色，但透過調查研究、修復工程規劃設計及修復工程等階段性探索及考證，為行館定位出更具文化資產價值的適切名稱，才在文資委員的建議下啟動行館更名程序。



今年1月10日由高雄市文化局召開的專案小組討論會議暨現勘後，決議“原名稱和指定理由均無法涵蓋此建物初始的文史意義”，確實有必要修改；上月26日，高雄文資委員會審議時，因與會委員意見無法統一，最後透過投票表決，確定將這座市定古蹟更名為“市定古蹟西子灣行館（原高雄觀光館）”，以符合建物歷史價值意義。



西子灣蔣介石行館建立於日據昭和10年（1935年），已有89年歷史，原為台灣總督府慶祝始政40周年紀念博覽會高雄分館觀光館的附屬分館。建築物緊鄰西子灣海水浴場，後來一度成為海水浴場附屬溫水澡堂，二次大戰期間為軍方接管，傳說一度是日本海軍招待所。



二次大戰後，建築物於1952由海軍總司令部移交“總統府”，作為蔣介石在南部的休息處所。1958年8月23日八二三砲戰爆發，蔣介石南部住處移設到大貝湖（今澄清湖）內，此地逐漸閒置，後來被改為展示蔣介石相關文物，除了2樓，1樓展示昔日蔣介石南京座車，以及當時的廚房和隨從休息室等附屬空間。



該建築物目前由中山大學管理，規劃作為藝文展覽場所，稱為“西灣藝廊”，因年代老舊，中山大學斥資整修，拆除入口處上方早餐室、整體外牆色彩修復、四周圍牆拆除及各立面大面窗復原，外觀回復日治時期風貌。