女婿涉詐被捕　隨身帶余天特助名片企圖脫罪

前綠委余天女婿陳鑒當詐騙集團車手頭遭警方逮捕，更傳出他隨身攜帶余天特助名片，企圖脫罪。（警方提供） 中評社台北5月3日電／民進黨前“立委”余天女婿陳鑒涉詐，遭新北市海山警分局逮捕，今逮捕畫面曝光。警方在查緝過程中，陳鑒一度拿出“余天特助名片”，向警方誆稱手上的新台幣200多萬元現金是投資用途，還指著自己的名片說“我有可能做詐嗎”？企圖以“國會”助理身分脫罪失敗。余天兒子余祥銓則否認陳鑒是余天助理，並稱余天這次絕對不會幫他。



余天愛女余苑綺2022年8月因直腸癌離世，老公陳鑒擔任詐騙集團車手頭遭到警方逮捕，余家第一時間切割。余天表示，事件爆發前不知道此事，已經1個多月沒見到對方，不只是感到很震驚，還覺得很“可恥”，最氣這種詐欺行為，“還做車手的頭真是不要臉”，怒批“最好判久一點”。



余天兒子余祥銓則稱與姐夫不熟，只覺得Gary（陳鑒）是一個宅男，如今對方因涉嫌詐騙案被警方逮捕，“瞎透了、丟臉、可恥”，強調余天這次絕對不會幫他，也表示Gary根本從沒在“立委”辦公室工作。



有消息傳出，Gary加入該虛擬貨幣公司約半年，一個月可能有上百萬元抽成，不過稍早余祥銓受訪時，卻不這麽認為，爆料Gary連烤肉錢都是媽媽李亞萍給的。



追溯陳鑒涉詐案，新北市一位民眾4月28日向警方報案，指他2月間加入LINE投資群組，陸續面交現金約600萬元，事後察覺遭詐騙，這才報警處理。警方追溯源頭，4月30日下午在新北市板橋區民治街將陳鑒與其同夥逮捕，並扣回陳鑒身上的200萬元贓款。



綜合台媒報導，警方在逮捕過程中，先是將陳鑒壓制在地，陳鑒當下向警方說“我不會跑，我是國會助理”。陳鑒在起身後，從口袋掏出“余天特助名片”證明自己“國會”助理身分，並說手上的現款是要投資股票，絕非詐騙贓款。



警方先行將陳鑒逮回分局，並拿出陳鑒與車手聯繫的證據，頓時讓他啞口無言。另外，於同地點逮捕另一名蔡姓男子，訊後依加重詐欺、違反洗錢防制法暨組織犯罪防制條例移請新北檢偵辦。