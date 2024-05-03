就職宴會移師台南　8道菜現台灣多元風貌

“國宴國家隊暨菜色發布記者會”今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月3日電（記者 蔣繼平）這次就職宴會首度不在台北，移師賴清德本命區台南市的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，今天先透過“國宴國家隊暨菜色發布記者會”公布菜色及操刀團隊，以“好料大員，有料台灣”為主題呈現八道主菜，交織台灣五大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）文化，結合來自台灣22縣市豐美物產，展現台灣豐富飲食樣貌與多元文化特色。



記者會由準“總統府”秘書長潘孟安與民進黨台南市長黃偉哲出席記者會，搶先試吃菜色，並歡迎大家來到台南。會後提供試菜的部分則有“竹筍菜脯雞湯”、“滷水鵝＋艾粄＋吉拿富”、“珍珠奶茶”等3道。



宴會菜單設計共有八道主菜，菜色理念融入“民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際”六大關鍵詞，第一道主菜“永續啟航”以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬（閩南、客家、外省、原住民、新住民），第二道菜“在地紮根”則是五大族群代表性小吃。



第三至第七道菜分別為“南國醬滷”結合潮州滷水和台灣滷味、“客韻陳厚”竹筍菜脯雞湯、“原味純粹”刺楤黃錫鯛 、“老菜彌新”春梅排骨、“百年飄香”蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性；



最後第八道則是“國際之光”甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力，包括“蜷尾家”青土芒果脆皮雪糕、“玫開四度”Sweet Golden果醬、“畬室”麻油桂花夾心巧克力、“屏東佳冬農會”蓮霧、“創世紀農園”極光哈密瓜、屏東枋山芒果、“關廟農會”鳳梨、“允芳茶行”頂級精萃極品茶、台南東山咖啡、“茶之魔手”珍珠奶茶。



迎賓小禮則是“強尼甜點工藝”的龍鬚糖，佐餐飲品包括：台灣OMAR威士忌、金門高粱、馬祖高粱、“威石東酒莊”WE系列輕紅酒W°4、冉冉茶室紅玉紅茶。