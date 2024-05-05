紀舜傑語中評：賴不求衝突 時間在大陸那邊

淡江大學教育與未來設計系副教授紀舜傑。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月5日電（記者 楊騰凱）針對賴清德520上任後會如何面對兩岸關係？淡江大學教育與未來設計系副教授紀舜傑向中評社表示，兩岸衝突對賴清德、民進黨來說都沒有好處，賴任用處事圓融的“行政院副院長”鄭文燦為海基會董事長，是想對對岸釋出良善訊息，尤其美中關係未升高緊張，台灣更不可能在此時逆向操作。



對於兩岸關係紀舜傑認為，中國大陸現在的態度比較老神在在，因為他們明白台灣不可能獨立，也不可能被美國拿去，時間在他們那邊，只要中國大陸越來越強，甚至成為世界第一強國，就會形成對台灣的拉力，同時台灣內部也會出現推力，把台灣推向大陸。只是現在台灣內部的人，都還是站在當前的利益去看怎麼與中國大陸往來而已。中國大陸如果要抓大方向，最壞的狀況也不過就是現在這樣，台灣終究不可能跑掉。



紀舜傑並分析賴清德2020願居於蔡英文的副手，顯示他的個性務實穩健。他認為賴會看清楚大局勢，不希望兩岸衝突。



紀舜傑為美國密西根州立大學政治學博士，曾任呂秀蓮幕僚、“總統府”參議、“國家展望文教基金會”執行長、台灣國際研究學會副秘書長、民主太平洋聯盟台灣分會秘書長，現為淡江大學教育與未來設計系副教授，亦曾於2016年至2020年擔任淡江大學未來學研究所長。

