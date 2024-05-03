金門拚經濟　6月赴台北行銷特產

金門縣建設處規畫於6月28至30日在台北車站多功能展演區舉辦“金門特色產業嘉年華暨聯合行銷活動”。（照片：金門縣政府提供） 中評社金門5月3日電／為活絡地方經濟、發展特色產業，金門縣政府建設處規畫於6月28至30日上午10時至下午6時，在台北車站多功能展演區舉辦“金門特色產業嘉年華暨聯合行銷活動”，預計招募30個攤位免費參展，參展商品類型包括金門創意生活、文化工藝、特色食品、在地美食、休憩服務類型等，展出金門地方特色優質商品，除了提升能見度外，亦希望拓展通路與商機，使金門在地產業更具競爭力，並促進地方經濟發展。報名日期自即日起至5月20日下午4時截止。



金門縣建設處指出，台北車站為全台最重要的交通樞紐之一，每日往返之海內外旅客涵蓋高達數十萬人次之高運量，期能透過此計劃呈現金門特色產業及產品，將成果內容展示達到效益最大化。



建設處說明，本次活動招商對象為“青創業者”、“近五年協辦或贊助縣府舉辦之活動”、“曾獲得國際、中央、縣府或其他獎項”、“參與縣府產業輔導計劃（如SBIR、金門特色產業輔導...等）”或“其他特色產業業者”皆可參加，預計展售區招募廠商數為30家，由主辦單位遴選，額滿為止。遴選類型以“特色食品、文創商品、休憩服務、文化工藝、在地美食”之在地特色商品為主，參展廠商須自行派員顧攤位並自行負擔人員交通食宿費用。