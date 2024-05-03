花蓮震後振興經濟　祭優惠方案吸客

“2024永續遊花蓮–四大旅遊市場獎勵方案”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）花蓮4月3日發生地震，災情嚴重。花蓮縣政府3日舉行“2024永續遊花蓮–四大旅遊市場獎勵方案”記者會，提供海內外旅客來花蓮暢遊的補貼獎勵。中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨花蓮縣長徐榛蔚夫婦聯袂出席，並邀集觀光旅遊協會及業者力推災後振興復甦，祭出多達20項優惠方案，希望海內外助花蓮。



記者會在台北市福華飯飯舉行，出席者包括有傅崐萁、徐榛蔚、花蓮縣府顧問唐玉書、觀光處長張志翔、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、Agoda台灣總經理齊彥喆、KKday台灣市場處總監鄭棋藏、租車業品質保障協會理事長蕭明仁、交通部觀光署代表、網紅湯瑪士等。



現場展示了許多花蓮的特產及周邊商品小物，以及許多旅遊方案的宣傳攤位。其中相當吸引人的是，但凡台灣的自由行旅客到花蓮住宿，就有機會獲得特斯拉model 3及天天抽飛花蓮雙人機票。另外台灣內旅行團則針對一般團體、寵物旅遊及無障礙旅遊提供旅行社帶團獎勵金。海外市場方面特別針對海外旅行團提供獎勵金，同時與Agoda及KKday合作海外行銷，提供自由行旅客住宿及體驗活動費用折抵獎勵。



針對海外自由行旅客，花蓮縣府徵選出具有花蓮獨特的魅力及國際接待能量的20項深度體驗活動，包括如原住民料理廚房、原民編織體驗、獨木舟、溯溪、花蓮“地酒”在地酒文化體驗、豐田玉及玻璃工藝體驗、在地自行車小旅行及文化走讀、賞鯨等，海外遊客只要在KKday國際平台訂購花蓮深度體驗活動可獲得最高30美元折抵，同時在Agoda國際平台預訂花蓮合法旅宿，最高享有30美元住宿折抵。



傅崐萁表示，花蓮是偏鄉，用僅有的財政資源分享補貼，是最大的誠意，花蓮情況非常不樂觀，有賴於大家支持，花蓮就位在億萬年的菲律賓板塊擠壓台灣島間，花蓮是台灣的靠山，幫忙擋風雨。謝謝行政院通過283億元新台幣重建預算，但他認為力道並不夠，細節項目跟過去差不多，期待下周朝野協商可擴編到400億元，刺激回溫，行政院副院長鄭文燦4日也會來花蓮，支持災後旅遊重建。



徐榛蔚表示，強震雖重創了太魯閣，但是其他地區依舊美好，縣府以最快速度執行災後復原，並提前部署觀光振興，10日起啟動的全方位海內外旅遊市場獎勵方案，讓海內外遊客看到花蓮的硬底子、軟實力、真功夫。



眾人最後也大合照，傅崐萁、徐榛蔚並不急著離開，在現場與旅遊協會及業者、官員們一一熱情握手，感謝並拜託支持花蓮災後振興，徐榛蔚更親自到每個攤位逐一互動，氣氛熱絡。