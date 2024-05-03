徐榛蔚：盼能開放陸客來台旅遊　振興花蓮

花蓮縣長徐榛蔚、國民黨團總召傅崐萁與現場業者、官員們一一熱情握手。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）花蓮4月3日發生地震，災情嚴重，近期力拚災後振興復甦。中國國民黨花蓮縣長徐榛蔚3日表示，兩岸旅遊交流可帶動台灣整體觀光產業鏈，大家都會非常開心，歡迎全世界的友人來花蓮，也希望能開放陸客來台旅遊，振興花蓮。



花蓮縣政府3日在台北福華大飯店舉行“2024永續遊花蓮–四大旅遊市場獎勵方案”記者會，與會的有徐榛蔚與國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁夫妻、花蓮縣府顧問唐玉書、觀光處長張志翔、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、Agoda台灣總經理齊彥喆、KKday台灣市場處總監鄭棋藏、租車業品質保障協會理事長蕭明仁、“交通部”觀光署代表、網紅湯瑪士等。



徐榛蔚、傅崐萁會後接受媒體聯訪，記者詢問是否希望兩岸開放旅遊振興花蓮？徐榛蔚表示，兩岸文化或旅遊交流，都會對台灣整體觀光助益、加乘，兩岸自2016年以前都有開放觀光旅遊，帶動台灣整個觀光生態產業鏈，那時大家都非常開心。



徐榛蔚強調，她很期待世界友人來台，那現在為何兩岸不能相互交流旅遊、陸客來台呢？她歡迎世界、兩岸人士，都能來花蓮觀光旅遊，一起振興。此次推了海內外自由行獎勵方案，10日起有第一期的振興，接下來還要看觀光署，宜花東等都是一體的，希望能促進花蓮觀光加乘效果。



記者問，台“交通部”下令6月起禁止台灣人組團赴陸旅遊，是否應先解除、讓陸客來台？傅崐萁說，他要再次強調，賴清德是少數民意的“總統”，黨內派系都不能整合好，對外的安全和平策略是如何？都沒看到，民進黨的步調不一致。



傅崐萁說，賴清德說希望兩岸執政黨能良性溝通，若兩岸真的能和平、破冰、回春，台海就沒爭端。可是民進黨內派系已時空錯亂，中心思想不一致，要如何凝聚共識？賴清德是跛腳“總統”，擺不平黨內，無法處理兩岸關係，未來要與在野黨溝通都有困難，是要如何對大陸？