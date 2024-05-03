英駐台代表訪高雄陳其邁盼借重淨零轉型經驗

陳其邁（左四）率高雄市府團隊接待鄧元翰一行。（高雄市政府提供） 中評社高雄5月3日電／英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis）2日訪問高雄拜會市政府，與民進黨高雄市長陳其邁就國際情勢、淨零轉型、教育及文化等議題進行交流。陳其邁歡迎鄧元翰再次來到高雄，笑稱今年高雄的夏天“很英國”，高雄市立美術館將與英國泰德美術館合作推出聯合展覽。



陳其邁致詞時指出，英國發展淨零轉型已有一段時間，有許多寶貴經驗。高雄現在設置淨零交流平台供產業界發展減碳、固碳技術，也期望借重英國經驗。



陳其邁提及，高雄今年3月舉辦智慧城市論壇暨展覽，高雄與英國地方創新中心（Connected Places Catapult, CPC）及愛丁堡大學訪團於智慧城市、數位轉型、淨零科技創新等領域交流解決方案。鄧元翰回應，相信在淨零領域能與高雄相互學習，像是氫能公車領域，盼與高雄市府團隊持續研商，深化雙方在多元產業領域的貿易夥伴關係。



英國在台辦事處今年2月首度在高雄舉辦“南台灣感恩酒會”十分成功，鄧元翰希望未來每年舉辦“南台灣感恩酒會”，加深與南台灣的合作。



會中雙方就國際局勢交換意見，陳其邁認為台灣地處東北亞及東南亞航線樞紐，具重要戰略地位，維持區域和平穩定將有助於各國追求共同利益。高雄願意為參與全球事務貢獻心力，期待與英國於公共衛生、經濟合作、減少貿易障礙等方面合作。



英國文化協會羅瑞福處長（Ralph Rogers）於會中分享與教育部合作推展台灣英語教育。英國文化協會與中山大學及英國多所大學，去年11月攜手研究氣候變遷與淨零轉型等議題。今年更將準備啟動全額補助計劃，提供台灣學生到英國進行職涯發展研究。