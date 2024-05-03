涉秘“立委”訪陸要申報？傅崐萁：綠色恐怖！

國民黨團總召傅崐萁出席記者會致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月3日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”沈伯洋等18綠委提案修兩岸人民關係條例，要求台灣民代若參與“立法院”秘密會議者，赴大陸需要申報。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁3日表示，民進黨對台灣一點信心都沒，很可恥，綠色恐怖再現，是戒嚴了嗎？賴清德不是說兩岸執政黨要良性溝通？實在是21世紀最大笑話。



花蓮縣政府3日在台北福華大飯店舉行“2024永續遊花蓮–四大旅遊市場獎勵方案”記者會，與會的有國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、徐榛蔚、花蓮縣府顧問唐玉書、觀光處長張志翔、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、Agoda台灣總經理齊彥喆、KKday台灣市場處總監鄭棋藏、租車業品質保障協會理事長蕭明仁、“交通部”觀光署代表、網紅湯瑪士等。傅崐萁會後接受媒體聯訪。



沈伯洋等18名綠委提案排入今天“立院”院會的報告事項，台灣民眾黨團提議退回程序委員會，最後在藍白聯手下，以56票贊成、49票反對成功擋案，該案被退回程序委員會重新審查。



傅崐萁指出，民進黨“立院”黨團總召柯建銘活在恐懼久了，變成戒嚴動物，民進黨想高壓統治，請民進黨別再動用側翼進行欺騙，台灣百姓要的是兩岸和平、安居樂業。



傅崐萁說，賴清德不是都表達過希望兩岸執政黨良性溝通？和平應永在，百姓都要好好過，要知道台灣整體出口，大陸就占一半，出超約4兆元新台幣，而柯建銘是活在40年前的老人院還是安養院嗎？不曉得今夕何夕，世界無國界、天涯若比鄰，但台灣現在卻發生21世紀最大的笑話，未來要何去何從？



傅崐萁痛批，民進黨執政比共產黨還可怕，民進黨不瞭解民主、不尊重民意，賴清德上任後也將是雙少數的政府，若再不傾聽民意，只會被吞噬、淘汰，請民進黨與在野黨溝通“國會”改革，不要攻擊，民進黨今天提案的版本只是在讓議事損耗、耍猴戲，很悲哀。



媒體問，國民黨“立院”黨團已提案本會期延會，除對準“行政院長”卓榮泰要重新進行施政報告和總質詢外，同時也將正式提案邀請賴清德在5月20日就職後，到“立院”進行“國情報告”？



傅崐萁回應，延會是必然的，預計要新“內閣”進行施政報告與總質詢，並希望賴就職後到“立院”進行“國情報告”，“立委”都是為國為民修民生法案。