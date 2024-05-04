中評關注：鄭文燦主動提起陸客　有深意

鄭文燦與盧秀燕吃火鍋，主動提及引陸客到台中踩線。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月4日電（記者 方敬為）民進黨籍“行政院副院長”鄭文燦520之後將接任海基會董事長，3日在台中市與國民黨市長盧秀燕餐敘前，主動宣布，條件許可下將安排陸客到台中踩線，推廣兩岸觀光。這是鄭內定為海基會董座以來，首度有具體目標宣示，海基會在民進黨政府的兩岸政策下，近年來形同虛設，鄭文燦接掌也被解讀是“打入冷宮”，如今主動發球，展現旺盛的企圖心。



鄭文燦是民進黨新潮流要角，歷任桃園縣議員、兩屆桃園市長、“行政院副院長”以及多個黨內重要職位，從政資歷完整，為綠營中生代要角之一，先前一度被視為角逐大選的熱門人選，但隨著2022年爆出其台灣大學“國發所”碩士論文涉抄襲，並被撤銷碩士學位後，聲勢下滑。



先前“賴政府”陸續公布新“閣員”名單，遲不見鄭文燦入列，引起各界揣測，直到第六波人事公布，才確認鄭被安排接任海基會董事長。鄭文燦在人事發布會上表示，海基會成立的基礎、運作依據是依照“中華民國憲法”以及“憲法”增修條文”和“兩岸人民關係條例”，他會以相關基礎來處理，也接受陸委會的委託，處理各項兩岸交流事務。



不過，海基會在民進黨政府執政的8年以來，能見度極低，作為第二軌兩岸交流機構，又屬於半官方性質單位，受制於綠營封閉式的兩岸政策，根本難有所作為，民進黨政府底下的海基會近年來多被視為“酬庸機構”、“形同虛設”，被派任的首長基本上沒有發揮空間。

