吳建志：兩岸兄弟一家親共同振興中華文化

國民黨花蓮縣議員吳建志接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）民進黨執政，兩岸關係緊張。中國國民黨花蓮縣議員吳建志接受中評社訪問表示，兩岸一家親，都是血濃於水的兄弟，可坐下來好好談，民進黨不該惡意逢中必反、刻意去中化，應盡速恢復兩岸旅遊交流等，兩岸應頻繁交流才會互信，共同振興中華文化。



吳建志，出生於花蓮縣，東華大學企業管理學碩士，連任2屆花蓮縣第三選區（鳳林鎮、吉安、壽豐、光復、豐濱、萬榮鄉）議員，歷任國民黨中常委、青工總會“全國”總會長、國民黨花蓮黨部副主委、花蓮縣青年工作總會長、黨代表、花蓮縣教育基金會董事長等。



吳建志表示，日前習馬二會上，中共中央總書記習近平有提到“兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開”，他認為兩岸就是一家親，針對有問題的部分，可具體多交流、多來往，才能瞭解彼此、取得互信，這才是最重要的。



吳建志嘆，但民進黨故意、惡意、抹煞中華文化，想要去中化，逢中必反，他很不以為然，要強力譴責民進黨，兩岸是血濃於水的兄弟，大家可以好好坐下來談才對。



吳建志說，他曾擔任過國民黨青工總會長與中常委，都有提議希望多舉辦兩岸交流活動，尤其針對兩岸青年互訪，可更加認識、瞭解彼此，甚至兩岸法令有所不同，可就如何提升廉能政府、法治社會進行交流。



吳建志指出，台灣提倡多元文化，中華文化也是，不該被抹煞掉，且中華文化還是最源頭的，台灣應從中華文化開始走起，兩岸共同振興中華文化。

