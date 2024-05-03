日本攻台牡丹社事件150週年　屏東縣府紀念

適逢牡丹社事件150週年，屏東縣政府推出系列活動，帶領民眾深入探索牡丹社事件的歷史脈絡。（屏東縣政府提供） 中評社屏東5月3日電／今年適逢牡丹社事件150週年紀念，屏東縣政府推出系列活動，帶領民眾深入探索牡丹社事件的歷史脈絡。知名旅遊達人工頭堅近年耕耘YouTube頻道“工頭堅。旅行長”，今年初前往落山風風景特定區中的歷史場域，親自走訪踏查相關史跡。



1871年日本明治政府“廢藩置縣”，將原本為薩摩藩屬的琉球王國被改隸於鹿兒島縣。1872年日本政府單方廢止琉球王國，設置“琉球藩”。1871年一艘宮古島船隻回航時遭遇颱風，漂流至台灣東南部八瑤灣（即今之九棚灣），被屏東排灣族高士佛社原住民殺害。



牡丹社事件是發生於1874年，日本以1871年八瑤灣事件，殺害琉球國的琉球族為由，出兵攻打台灣南部原住民各部落的軍事行動。隨後滿清政府和日本兩方外交折衝，清廷賠償日本50萬兩，日軍撤出台灣，事件落幕。此事件在台灣的歷史教科書中，稱之“牡丹社事件”。



屏東縣府在恆春半島設立落山風景特定區，建置全新觀光品牌風域半島。今年正逢牡丹社事件150週年，推出系列活動，以此為契機推動旅遊發展，帶領民眾深入探索牡丹社事件的歷史脈絡。落山風景特定區，擁有豐富多元的自然地景，同時凝聚著深厚的文化歷史底蘊，建置全新觀光品牌風域半島，特定區如同一座大型無邊無境博物館。





